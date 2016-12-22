Банки просят снять ограничения на обращения в ПФР о доходах россиян

22 декабря. FINMARKET.RU - Действующий в России порядок получения банками информации о счетах граждан в Пенсионном фонде России (ПФР) затягивает рассмотрение кредитных заявок.смогут оперативнее рассматривать кредитные заявки заемщиков, если будут сняты ограничения накредитных организаций вчерез систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

С просьбой пересмотретьв МВД обратился Национальный совет финансового рынка (НСФР). Существующие ныне ограничения (50 обращений в минуту и 2,5 тыс. в час) сильно затягивают для крупных кредитных организаций получение сведений о пенсионных счетах клиентов и, соответственно, решение по кредиту. Эксперты, опрошенные "Известиями" считают, что лимиты для крупных банков нужно увеличить в разы либо дифференцировать их в зависимости от размера организации.

Банки всё чаще используют сведения о пенсионных счетах для определения финансового состояния потенциальных заемщиков. Однако действующие сейчас лимиты на обращения в ПФР через систему СВЭМ не учитывают специфики крупных филиальных банков, говорится в письме НСФР. По прогнозам банкиров, текущие ограничения могут не лучшим образом сказаться на процессе одобрения кредитных заявок и на снижении ставок по ссудам для заемщиков. Банкиры просят увеличить лимиты до 200 обращений в минуту и 6 тыс. в час. В сутки, по мнению НСФР, логично установить планку в 55 тыс.

Действующая схема получения банками информации о клиентах через СМЭВ выглядит так: заемщик подает в банк заявку на кредит; с портала госуслуг клиенту приходит SMS, предлагающее дать согласие на запрос сведений о состоянии его лицевого счета в ПФР; в случае положительного ответа банк получает данные из фонда по СМЭВ. Действующие лимиты были установлены, чтобы не перегружать систему. Однако они не учитывают специфику крупных банков, которым требуется значительно большее количество обращений.

Как отмечают представители банков, ограничения по количеству запросов влияют на сроки рассмотрения кредитных заявок физлиц, кредитные организации перераспределяют заявки в течение часа или суток соответственно.

Кроме того, действующие лимиты могут быть чувствительны для крупнейших розничных кредитных организаций с широкой филиальной сетью, а также активно работающих через дистанционные каналы. Речь, в частности, идет о банках с POS-кредитованием, которое предполагает принятие решение по заявке в режиме реального времени.