Кому станет труднее найти работу

22 декабря. FINMARKET.RU - Список самых востребованных профессий в 2017 г. возглавят IT-специалисты, владеющие новейшими технологиями, пишут "Ведомости", ссылаясь на мнение аналитиков портала SuperJob. Это мобильные разработчики, веб-разработчики, аналитики Big Data со знанием отраслей, специалисты по информационной защите и кибербезопасности. Программисты на Java с опытом работы от двух лет могут рассчитывать в Москве на зарплату 150 000 руб. и на эти должности берут даже студентов, уточняет руководитель группы подбора персонала кадрового агентства «Юнити» Георгий Самойлович. Усилится спрос на IT-специалистов у банков и в сфере электронной коммерции, добавляет Марина Тарнопольская, управляющий партнер агентства "Контакт". Однако считать, что все IT-специалисты востребованы, – заблуждение, замечает Самойлович. К примеру, на рынке образовался избыток IT-директоров из-за закрытия малых и средних компаний и на одну вакансию приходится 50 резюме. Тренд сохранится в 2017 г., уточняет рекрутер. Ведь крупные компании не спешат брать их на работу, поскольку им нужны IT-директора с опытом решения масштабных задач. Снизился спрос на специалистов техподдержки пользователей, поскольку поток обращений в компании стал меньше.

По-прежнему всем будут нужны менеджеры по продажам, особенно производственным и дистрибуторским компаниям, говорит Тарнопольская. В розничных сетях обострится конкуренция за менеджеров, которые отвечают за продажи в нескольких магазинах, и за управляющих магазинами.

Наметился рост спроса на редкие кадры у животноводов: они ищут специалистов по производству премиксов – кормов для животных

Автоматизация лишит рабочих мест тысячи сотрудников колл-центров. По мнению аналитиков, та же участь постигнет и преподавателей иностранных языков: знание языков благодаря росту популярности цифровых переводчиков перестанет быть преимуществом при трудоустройстве. А вот спрос на специалистов со знанием принципов организации экологичного производства растет.

Рекрутеры считают, что банкам по-прежнему будут нужны риск-менеджеры, антикризисные управляющие, специалисты по работе с залогами и проблемной задолженностью. Будет расти спрос на инженеров в авиационной и пищевой отрасли, у машиностроителей, в том числе в нефтегазовом машиностроении. А вот рядовым бухгалтерам, особенно без опыта, найти работу станет сложнее – бухгалтерские подразделения сокращают, прежде всего в госсекторе.