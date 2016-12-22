Авторынок в 2017 г. ожидает падение продаж и рост цен - мнение

22 декабря. FINMARKET.RU - Совладелец "Автоспеццентра" Александр Халилов прогнозирует в будущем году падение продаж и рост цен на автомобили: автопроизводители и дилеры больше не могут работать себе в убыток.

"Мы встречались с производителями, и они все пытаются нас убедить, что в следующем году будет рост продаж от 5 до 10%, но я думаю, что будет падение еще на 10%", - заявил Халилов в интервью "Ведомостям", комментируя ситуацию на рынке и прогнозы на будущий год.

Как пишут "Ведомости", Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) уже долгое время путается, рапортуя о месячных продажах легковых автомобилей в России: то мы уже достигли дна, то еще только к нему приближаемся. Правда, в ноябрегод к году выросли на 0,6%. Означает ли это, что дно наконец пройдено и начался рост, задается вопросом издание.

Как заметил эксперт, "рост экономики – это одно, а продажи легковых машин – совсем другое. Автомобили не так много дают в ВВП, поэтому думаю, что продажи упадут".

"Мы видим, сколько людей приходит покупать машины, как они их покупают, какие машины продаются. Человек как минимум несколько автосалонов объезжает и пытается договориться о максимально низкой цене. Раньше, если человек приезжал, он, как правило, тогда же и покупал машину. Или заранее звонил по телефону, узнавал, где какая цена, и выбирал. А сейчас получают предложение, с этой ценой обращаются к другому дилеру, чтобы получить более выгодную цену, потом идет еще к следующему дилеру... И так по кругу", - говорит Халилов.

При этом, заметил он, "И те, и другие. Но практически все производители и дилеры продают машины себе в минус".

"Дальше работать в минус уже невозможно. Поэтому в следующем году, безусловно, цены будут расти, дилеры будут предлагать меньшие скидки, все сейчас пытаются снизить планы. Люди будут меньше покупать, учитывая, что машина – товар не первой необходимости", - говорит эксперт..