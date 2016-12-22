Ритейлеры опасаются: в феврале возможны остановки продаж

22 декабря. FINMARKET.RU - Национальная ассоциация участников сетевой торговли (НАСТ) обратилась к замминистра промышленности и торговли России Виктору Евтухову: ритейлеры опасаются, что до февраля не успеют обновить кассовые аппараты ив некоторых магазинах остановятся. Письмо НАСТ за подписью ее исполнительного директора Дмитрия Земцова отправлено в Минпромторг 15 декабря. Минпромторг получил письмо, сообщил его представитель, пишут "Ведомости"

НАСТ объединяет крупных и средних непродовольственных ритейлеров, среди которых - сеть аптек "Ригла", магазины обуви Zenden, Kari, компании Ideas4retail, Inventive Retail Group и др.

В этом году в России был принят закон, по которому ритейлеры должны поэтапно перейти на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). С 1 февраля 2017 г. ее применение станет обязательным для большей части торговцев. Так, продавцам необходимо заменить в кассовых аппаратах специальное устройство для хранения данных о каждой покупке через кассу - электронную контрольную ленту защищенную (ЭКЛЗ). Новый кассовый аппарат сможет отправлять в реальном времени налоговые данные по каждому чеку в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Но ритейлеры столкнулись с проблемами, пишет Д.Земцов: участники ассоциации получили тестовые экземпляры кассового оборудования "всего две недели назад" и они "имеют существенные недоработки". С 1 февраля 2017 г. заменить ЭКЛЗ в регистраторах, которые работали до сих пор, будет невозможно, рассуждают авторы письма. Таким образом, с февраля магазины, у которых после этой даты истекает срок замены ЭКЛЗ, не смогут работать, а новые точки открыть станет невозможно, сказано в письме. Вместе с тем за нарушения новых правил предусмотрены "очень существенные штрафы", сетует НАСТ.

Сейчас есть задержки при замене ЭКЛЗ, говорят предприниматели: "В силу высокой загрузки процедура регистрации ЭКЛЗ выполняется ФНС дольше обычного".

Чтобы избежать остановки продаж "в значительном количестве магазинов", ассоциация попросила Минпромторг продлить сроки регистрации касс с ЭКЛЗ до мая 2017 г., а также установить переходный период без штрафов до сентября.

В.Евтухов поддерживает предложения НАСТ: Минпромторг уже подготовил обращения с просьбами к Минфину и ФНС помочь решить вопросы по продлению срока регистрации касс с ЭКЛЗ и установить переходный период, сказал замминистра.

В ФНС подтвердили получение копии обращения НАСТ, отметив, что до этого ассоциация в ФНС не обращалась, хотя активное внедрение касс нового типа началось еще в сентябре. ФНС постоянно взаимодействует "со всеми значимыми ассоциациями ритейла, такими как Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей России, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла, АКИТ и др.", добавил представитель ФНС. По словам Д.Земцова, члены НАСТ обращались по отдельности, но пояснений не получили, поэтому и решили обратиться от лица отраслевого союза.

У ФНС нет сведений о массовых неисправностях контрольно-кассовой техники, подчеркивает представитель службы. "Более того, внедрено и уже работает, передает данные в режиме реального времени несколько тысяч касс нового образца", - добавил он. Кроме того, по новому порядку зарегистрировать и перерегистрировать контрольно-кассовую технику можно через кабинет ККТ без непосредственного участия сотрудника ФНС, заверил ее представитель.