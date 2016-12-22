В 2017 году хакеры могут похитить из банкоматов 2,5 млрд руб.

22 декабря. FINMARKET.RU - В 2017 годусосредоточат свои усилия на кражах денег с помощью банкоматов (АТМ). По оценкам специалистов, в новом году размер хищений, совершенных с помощью АТМ, может составить более 2,5 млрд рублей, что на 25–30% больше, чем в 2016-м. Конечно, основные риски при этом несут банки, но, как подчеркивают эксперты, если кибермошенники "заразят" банкомат вредоносным программным обеспечением, вернуть похищенные средства будет сложно, поскольку непросто доказать сам факт кражи денег с карты, пишут "Известия".

Как ранее отмечала газета, в будущем году хакеры усилят атаки на российские банки — на них направлено 30% всех действий интернет-злоумышленников. Однако чуть менее трети (27%) киберпреступлений по-прежнему совершается в отношении счетов простых граждан. И именно их в наступающем году ожидает усиление активности со стороны виртуальных мошенников.

О том, что в приоритете у хакеров в 2017 году будути банкоматные сети кредитных организаций, рассказал "Известиям" гендиректор специализирующейся на вопросах кибербезопасности компании Digital Security Илья Медведовский. При этом, по оценкам компании Zecurion, объем киберхищений в следующем году увеличится на 25–30% по сравнению с 2016-м, когда хакеры украли при помощи банкоматов 2 млрд рублей. Впрочем, и в этом случае для банков существует риск, поскольку есть два основных способа хищения через ATM.

Первый сценарий предполагает подключение хакерских устройств к диспенсеру банкомата (через внешнюю панель). В этом случае АТМ выдает преступникам все имеющиеся в нем деньги — то есть мошенники опустошают банкомат, нанося ущерб кредитным организациям.

Второй - предполагает проникновение злоумышленников во внутреннюю сеть банков для управления банкоматными сетями: кибермошенник получает доступ к серверу управления ATM, запускает вредоносное программное обеспечение и затем с поддельных карт снимает средства в офлайне. Если же хакеры смогут «заразить» вредоносным ПО банкомат, то потери несут уже граждане. При этом доказать факт кражи в таком случае будет довольно сложно, поэтому и средства пострадавшим людям могут быть не компенсированы.

По оценке компании Positive Technologies, объем ущерба от действий хакеров при помощи АТМ занимает 10–15% в общем объеме киберхищений.