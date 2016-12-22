Кто займется администрированием в НПФ

22 декабря. FINMARKET.RU - В России еще не создан институт пенсионных администраторов, однако борьба за новую нишу на пенсионном рынке уже началась. Так, свою нишу на рынке пенсионного администрирования. хотят занять учетные институты рынка ценных бумаг - регистраторы и спецдепозитарии, пишет "Коммерсант"

Такое предложение выдвинули представители Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) на прошедшей недавно годовой сессии проекта "233 KPI". До сих пор шла речь только о создании единого пенсионного администратора, наделенного всеми функциями, включая учет средств по пенсионным счетам.

Суть последнего предложения - в передаче учетных функций, которые сейчасвыполняют самостоятельно, профессиональным учетным институтам. "Неправильно, когда кто-либо ведет учет собственных кредиторов. Нормально и в русле мировой практики обособлять эту функцию в интересах застрахованных лиц, защиты их прав", - заявил глава ПАРТАД Петр Лансков. По мысли авторов концепции, регистраторы и спецдепозитарии могли бы взять на себя функционал, относящийся к учету персональных данных и соотнесения их с правами на застрахованные денежные средства. Разветвленная трансфер-агентская сеть (одно из лицензионных требований по отношению к регистраторам) облегчит процесс передачи электронных документов при переходе из фонда в фонд, отметил П.Лансков.

В Банке России в целом не возражают, сказала замдиректора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Ольга Шишлянникова. Предложение вызвало осторожный интерес и у самих НПФ. "Все расходы на оплату услуг пенсионного администратора лягут на НПФ и в конечном итоге на будущих пенсионеров. Поэтому появление нескольких альтернативных проектов и, как следствие, удешевление конечной стоимости этих услуг мы приветствуем", - заявил гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров. По словам руководителя отдела розничных продаж "Солид Менеджмента" Сергея Звенигородского, унификация процесса отображения и сопровождения счетов будет достаточно привлекательной для регулятора.

Однако созданию бизнес-модели пенсионного администрирования с большим количеством участников и возможностью выбора контрагента мешает текущее законодательство. "Вроде бы, отдавая свои услуги на аутсорсинг, мы выигрываем. Но за счет того, что работы по пенсионному администрированию облагаются НДС, получается, что фонд платит на 20% больше", - отметил президент Национальной ассоциации пенсионных фондов Константин Угрюмов.

По мнению П.Ланскова, этого можно избежать, передавая такие функции на аутсорсинг профучастнику рынка ценных бумаг (которыми являются регистраторы и спецдепозитарии), поскольку их деятельность не облагается НДС. Однако придется вносить изменения в Налоговый кодекс, в законы "О рынке ценных бумаг" и "О негосударственных пенсионных фондах", чтобы дать регистраторам и спецдепозитариям возможность вести деятельность по пенсионному администрированию.