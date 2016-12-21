РАНХиГС: число россиян, экономящих на самом необходимом, продолжает расти

21 декабря. FINMARKET.RU - За два кризисных года (с октября 2014 г. по октябрь 2016 г.) реальные располагаемыенаселениясократились на 12,3%, реальные зарплаты - на 8,7%, пенсии - на 7%, подвели итоги эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) пишут "Ведомости"

По соотношению с прожиточным минимумом среднедушевые доходы отброшены на уровень 2006 года. Реальные зарплаты в октябре были на 8% ниже, чем в октябре 2013 г. Сильнее всех пострадали работники бюджетного сектора: покупательная способность их зарплат упала сильнее, чем в среднем по стране.

Чуть более чем каждая пятая семья (22%) ощущает себя бедной: денег хватает только на еду. В 48 из 85 регионов доля таких семей еще выше, в том числе в 17 регионах - выше в 1,5 раза и более. В целом уровень бедности в январе-сентябре 2016 г. составил 13,9%, немногим меньше, чем за тот же период 2015 г. (14,1%), но больше, чем в 2012-2014 гг.

Численность населения, которое кризис не затронул, в последние 1,5 года остается на уровне 7-8%, доля пострадавших возросла с 66% до 75% за счет тех, кого кризис затронул в сильной степени (их численность выросла с 20% до 31%; число тех, кого кризис затронул незначительно, стабильно на уровне 46%).

В адаптации населения к кризису преобладают пассивные формы - приспособление, отказ от привычных норм жизни, выжидание, отмечали ранее эксперты РАНХиГС. В течение 2016 г. регулярные подработки имели только 7-9%, разовые - 11-15%, нашли вторую работу 5-6%. Россияне продолжают сокращать расходы, экономя на всем: в ноябре 2016 г. на еде экономили 52% (в ноябре 2015 г. - 49%), на лекарствах - 26% (19%), на платных медуслугах - 33% (25%), на развлечениях - 57,5% (51%). Половина экономит на отпуске внутри страны, 60% - на отдыхе за границей. Доля сбережений сокращается, но сберегатьстремится все еще активнее, чем до кризиса.

В январе-октябре 2016 г. из каждых 100 руб. полученного дохода россияне сберегали 10 руб., за тот же период 2015 г. - 13 руб. Доля сбережений все еще выше, чем в 2011-2014 гг. (6-9%).

Как пишут эксперты РАНХиГС, на российском рынке труда кризис проявляется не в росте безработицы, а в сокращении занятости в малом и среднем бизнесе (в крупном занятость сокращается с начала 2000-х гг.). С 2013 г. по середину 2016 г. число занятых на малых и средних предприятиях сократилось на 4%, хотя данные региональной статистики могут быть неточны, отмечается в мониторинге РАНХиГС.

В Москве, на которую в 2013 г. приходилось 12% всех занятых в малом и среднем бизнесе страны, к середине 2016 г. занятость в этом секторе сократилась на 19% из-за роста ставок аренды и борьбы властей с павильонной торговлей у станций метро. Для сравнения: в Петербурге и Московской области, где таких репрессий не было, занятость в малом и среднем бизнесе возросла на 2-5%, пишут эксперты. Растет популярность ведения личного подсобного хозяйства (в мае им занимались 29% россиян, в ноябре - 35%). Однако как вид экономической деятельности, приносящий доход, оно утратило свое значение из-за роста доли городского населения.

Уровень пессимизма, по данным ВЦИОМа, с пиков начала 2016 г. снизился в ноябре до уровня конца 2015 г., т. е. в целом за год представления россиян о кризисе почти не изменились: чуть менее половины (47%) полагают, что худшие времена еще впереди, по 22% - что самое худшее происходит сейчас или что уже позади. По данным ФОМа, возрастают ощущения стабилизации: с начала года доля считающих, что ситуация в экономике ухудшается, снизилась с 58% до 38%, число считающих, что она не меняется, возросло с 24% до 34% (уровни начала 2014 г.).

В новый 2017 год большинство россиян смотрит с оптимизмом: 45% считают, что он будет лучше 2016 г., 29% - таким же, 10% - хуже.