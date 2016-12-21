В РФ новый закон о теплоснабжении заработает с 2018 года

21 декабря. FINMARKET.RU - В России скоро начнется активная фаза реформы рынка тепла: вместо регулирования тарифов на местном уровне будет установлен предельный уровень цены для потребителей. Это позволит установить экономически обоснованные тарифы, привлечь в отрасль инвестиции и сократить период отключения горячей воды летом до двух-трех дней, утверждает замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

По его словам, новый, меняющий тарифообразование в теплоснабжении, начнет работать с 2018 года. Закон должен заработать с 2018 года. Тогда же будут определены пилотные проекты по внедрению новой модели на первом этапе", - сообщил В.Кравченко в интервью "Российской газете"

По его словам, об окончательном согласии регионов говорить еще рано, но в ходе обсуждения законопроекта пришли отзывы из 49 субъектов, из которых 40 полностью или с замечаниями поддерживают новую модель рынка. "Руководители Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Алтайского краев неоднократно заявляли, что их регионам интересна эта модель", - пояснил замминистра.

В первом чтении законопроект был одобрен Госдумой РФ 16 декабря. В соответствии с ним в России будет реформирована отрасль теплоснабжения.

Фактически речь идет об уходе от государственного регулирования тарифов на теплоэнергию. Планируется, что устанавливаться будет лишь предельный уровень цены на тепло для конечного потребителя. "Такая предельная цена определяется ценой поставки тепловой энергии от альтернативного, замещающего централизованное, источника тепловой энергии (цена "альтернативной котельной")", - отмечалось в сообщении правительства по итогам одобрения законопроекта.

В.Кравченко пояснял, для 20% потребителей роста цен на теплоснабжение после введения "альткотельной" не произойдет, 40% увидят, что рост будет на уровне инфляции плюс 1-2%, остальные потребители увидят рост на уровне инфляции плюс 4-5%, еще 3-4% потребителей получат рост более 10%. Однако в этих регионах цена и так низкая, говорил В.Кравченко.