Программа лояльности по картам "Мир" позволит вернуть деньги

21 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня запускается пилотная программа лояльности по картам "Мир". Она предполагает возврат средств на карту (cashback) в размере 10-15% от стоимости покупки, рассказал "Известиям" источник, близкий к Национальной системе платежных карт (НСПК, контролируется Центробанком), и подтвердили в пресс-службе НСПК. Пока участников проекта можно пересчитать по пальцам, однако уже в 2017 году планируется старт полномасштабной программы лояльности, пообещали в НСПК.

Участниками пилотной программы являются СМП Банк, банк "Россия", СДМ-банк и Московский индустриальный банк. Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к НСПК. Он же сообщил, что партнерами программы являются "Городское такси", "Инна Тур", Pudra и др. Официальные представители НСПК подтвердили "Известиям" эту информацию.

По словам источника, программой лояльности смогут воспользоваться держатели карт "Мир" в Москве, а также в Московской и Ленинградской областях. Держательсам определяет категории покупок и акции, участие в которых его интересует, и получает деньги с каждой покупки по акции, пояснили в НСПК.

Cashback в рамках программы лояльности по карте "Мир" составит весьма щедрые 10-15%. Обычно банки ограничиваются более скромными 1-5%. Максимальный возврат сейчас составляет 10% при определенных условиях. В пресс-службе платежной системы заявили, что столь высокий процент cashback был установлен неслучайно - он позволит повысить активность держателей карт "Мир" по оплате товаров и услуг.

"Безусловно, появление возможностей получать по картам дополнительные скидки и бонусы влияет на трансакционную активность клиентов", - прокомментировала директор департамента платежных систем СМП Банка Елена Биндусова.

В качестве примера она привела кобрендовые карты "Мир", среднее количество трансакций в месяц по которым в полтора раза больше, а средняя сумма операций - в два раза выше, чем по обычным картам "Мир" премиальной категории. Схожие цифры, указала Елена Биндусова, зафиксированы и по международным платежным системам (МПС).

Как отметила начальник управления эксплуатации процессинга СДМ-банка Анна Стекольникова, сейчас карта "Мир" более всего распространена среди работников бюджетной сферы. И пока не очень активно используется для оплаты товаров и услуг.

По словам директора департамента развития Бинбанка Игоря Гайдаржи, программа лояльности является важным элементом, зачастую определяющим выбор клиентом банка и платежной карты. Также она влияет и на трансакционную активность держателей. Представитель Бинбанка утверждает, что внедрение собственной программы лояльности привело к росту оборотов участников проекта примерно на 25% за последний год.

Однако сейчас рано говорить о том, насколько выгодной будет программа лояльности системы "Мир", заявил представитель одного из крупнейших розничных банков, пожелавший остаться неназванным. Он отметил, что пока в ней принимает участие слишком мало клиентов.

По данным НСПК, сегодня 42% трансакций приходится на снятие наличных, остальная доля - на оплату товаров и услуг. Согласно планам "дочки" ЦБ, эмиссия на конец 2016 года составит 2-3 млн национальных карт. Сейчас их выпущено уже 1,67 млн.