Продукты для новогоднего стола дополнительно проверять не будут

21 декабря. FINMARKET.RU - Запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей в России если и будет вводиться, то после тщательного изучения ситуации. А насчет качества традиционных продуктов на новогоднем столе россиянам не стоит беспокоиться. Об этом рассказала на "Деловом завтраке", который организует Торгово-промышленная палата, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Спиртосодержащие жидкости есть во многих видах продукции. И если такой запрет будет вводиться, то его детально и подробно проработают", - прокомментировала она для "Российской газеты" ситуацию с отравлением настойкой боярышника в Иркутске.

В то же время дополнительных проверок тех продуктов, которые присутствуют на новогоднем столе каждого россиянина, проводить не будут, сообщила глава Роспотребнадзора. И у ТПП нет информации о проблемах с качеством новогодней продукции, дополнил Анну Попову глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. "Роспотребнадзор достаточно контролирует качество товаров. И мы не имеем данных от ассоциаций членов палаты, что необходим какой-то дополнительный контроль", - считает Сергей Катырин.

Что же касается шампанского, то тут выбор - за покупателем. Глава Роспотребнадзора только заметила, что "импортная продукция остается по показателям качества и безопасности не лучше и не хуже отечественной".

А.Попова также отчиталась, что в 2016 году количество проверок снизилось на 26%. И продолжила, затронув планы на 2017 год. "В 2017 году 59,2% проверок придется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере образования, 14,3% - в сфере здравоохранения, 9% - в социальной сфере", - перечислила она.