Авиатранспорт по итогам года опять может стать убыточным

21 декабря. FINMARKET.RU - Минтранс прогнозирует снижение авиаперевозок в 2016 году лишь на 2%, до 90 млн пассажиров, сообщил вчера министр Максим Соколов. По его словам, пассажиропоток на внутренних линиях вырастет на 4,8%, до 55 млн человек (соответственно, спад международных перевозок составит примерно 11,4%, до 35 млн пассажиров). Тем не менее это самый оптимистичный прогноз - в октябре Минтранс ожидал спада перевозок на 8%, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев предполагал снижение на 6,6%.

Глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун заявил заявил "Коммерсанту", что отставание перевозок 2016 года от результатов 2015 года "будет не очень серьезным", около 4 млн человек (впрочем, это больше прогноза Минтранса - порядка 4%). Президент АЭВТ пояснил, что "авиакомпании заместили провозные емкости "Трансаэро"", сразу при ее уходе с рынка в ноябре 2015 года "авиакомпании не могли оперативно компенсировать неудовлетворенный спрос". В этом ноябре был "эффект низкой базы", дополнительный пассажиропоток составил 1 млн человек, а перевозки 20 крупнейших компаний выросли на 18,4%. В декабре также стоит ожидать рост пассажиропотока на 1 млн человек, считает В.Тасун, но "говорить о притоке новых пассажиров пока не приходится".

Прогноз Максима Соколова пока не подтверждает статистика Транспортной клиринговой палаты, считающей продажи билетов, говорит источник газеты, знакомый с этими данными. По его словам, за 11 месяцев этого года пассажиропоток упал на 5,4%, до 81,9 млн человек. Чтобы получить спад годовых перевозок на 2%, нужно за оставшийся месяц перевезти почти 8,4 млн человек, что в полтора раза больше, чем в декабре 2015 года.

Впрочем, даже если прогноз Минтранса о незначительном спаде объемов авиаперевозок оправдается, остается вопрос о том, смогут ли авиакомпании все же выйти на прибыль. В последние месяцы работы той же "Трансаэро" рынок упрекал ее в демпинге, но, видимо, и с ее уходом ситуация принципиально не изменилась. Во вторник господин Соколов сообщил, что средняя цена авиабилета по внутренним направлениям в 2016 году упала на 10-11%, а с учетом инфляции в 6% "реальная стоимость билетов снизилась практически на 15%". Глава онлайн-тревел агентства Biletix Александр Сизинцев согласен с расчетами Минтранса: "В этом году многие авиакомпании ввели так называемые безбагажные тарифы, за счет чего произошло снижение цены билетов". Рост провозных емкостей привел к снижению стоимости билетов и потому продажи сместились в сторону наиболее низких тарифов.

Источник "Коммерсанта", близкий к "Аэрофлоту", говорит, что "сами по себе тарифы компании ниже, чем в 2015 году". На зарубежных рейсах снижение курса евро обеспечило снижение и рублевого эквивалента тарифа, пояснил он. В S7 также подтвердили, что ощущают тенденцию снижения цен на билеты и связывают ее "со слабым спросом", а сокращать расходы авиакомпаниям особенно тяжело в условиях роста тарифов аэропортов. Среди мер по снижению затрат в S7 назвали "оптимизацию компоновки и более интенсивную эксплуатацию самолетов". Реальное падение доходной ставки перевозчиков в этом году могло составить до 25%.

По данным Владимира Тасуна, за девять месяцев 2016 года авиакомпании РФ получили 2,3 млрд руб. операционного убытка на внутренних линиях (за первое полугодие - 22,3 млрд руб., а за шесть месяцев 2015 года - 31,9 млрд руб.). Убытки сократились за счет снижения НДС на внутренних линиях до 10%, считает он (на международных линиях прибыль за январь-сентябрь составила 24,7 млрд руб.). В целом операционная прибыль отрасли за девять месяцев составила 22,4 млрд руб. "Но это максимально достижимый показатель отрасли, поскольку он учитывает высокий летний сезон",- полагает президент АЭВТ, по итогам года он, по всей вероятности, будет хуже.