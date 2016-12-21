Минэкономразвития улучшило прогноз по динамике ВВП РФ на 2016 год

21 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития пересмотрело в сторону улучшения ожидания по динамикев 2016 году. Спад ВВП в 3-м квартале 2016-го прекратился, и экономика вошла в фазу медленного восстановления. Об этом свидетельствует прежде всего уверенный рост промышленного производства. Благодаря этому Минэкономразвития пересмотрело свой макропрогноз на этот год. В ведомстве считают, что ВВП по итогам 2016 года сократится не на 0,6%, как ожидалось ранее, а на 0,5%. Об этом "Известиям" сообщил замминистра экономического развития Алексей Ведев.

Как отметил чиновник, спад экономики будет менее существенным по сравнению с прежними ожиданиями за счет того, что рост промпроизводства по итогам года окажется более значительным, чем предполагалось, и составит 0,5% (плюс 0,1 п.п. к предыдущим оценкам).

При этом еще в начале декабря А.Ведев не ожидал, что макропрогноз будет пересмотрен в связи с ситуацией в розничной торговле. По оценкам ведомства, товарооборот может сократиться даже сильнее, чем на 4,6%, как указано в действующем прогнозе. Так, согласно данным Росстата, оборот ритейла в январе–ноябре 2016 года равнялся 25,24 трлн рублей, что уже на 5,1% меньше по сравнению с показателем годичной давности.

Однако инвестиционная активность по итогам года может оказаться более высокой, чем ожидалось. На данный момент спад по инвестициям спрогнозирован на уровне 3,7%, но в Минэкономразвития полагают, что этот показатель будет лучше. Другие оценки макропоказателей в 2016-м ведомство оставило неизменными.

Ранее МЭР уже пересмотрелпо ряду экономических индикаторов. Например, по обновленному прогнозу ведомства, инфляция по итогам года составит 5,5–5,6%. Предыдущая оценка была на несколько процентных пунктов выше — 5,8%. За счет замедления инфляции автоматически улучшается и показатель роста реальной заработной платы — с 0,3% ранее до 0,7% по обновленному прогнозу.

Положительный вклад промпроизводства в экономический рост дает основания пересмотреть и ряд макропоказателей на 2017 год, рассказал Алексей Ведев. По оценкам ведомства, динамика ВВП выйдет в плюс уже в I квартале (год к году), а по итогам 2017 года валовый выпуск увеличится на 1,1%.

Кроме того, Алексей Ведев не исключил возможности обновления и весьма пессимистичных долгосрочных прогнозов.

Впрочем, не все эксперты разделяют оптимизм МЭР. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова указала, что спад ВВП по итогам 10 месяцев составил 0,7%, поэтому пересмотр прогноза на весь год в конце периода — просто новая оценка прошлого. Гораздо важнее то, какова ситуация в моменте, подчеркнула она.

В частности, Н.Орлова отметила, что в розничной торговле в октябре–ноябре продолжился, хоть и более медленными темпами, спад. При этом с сентября начал расти импорт.

"Это может свидетельствовать о том, что экономика в условиях укрепления номинального курса рубля начинает опять переориентироваться на импорт товаров. Это может оказать негативный эффект на рост ВВП в целом", — заключила главный экономист Альфа-банка.

С ней соглашается и директор методического департамента Национального рейтингового агентства Максим Васин. Он отмечает, что хотя ноябрьские данные по промышленному производству и показали сильную динамику — рост выпуска составил 2,7% год к году, в октябре наблюдался спад на 0,2% к аналогичному периоду 2015-го. Такая динамика обусловлена как календарными и погодными факторами, так и вероятным изменением методики расчета показателя Росстатом, полагает эксперт.