Недвижимость за границей приобретается не для проживания, а для заработка

20 декабря. FINMARKET.RU -практически отказались от покупки "евродач" для собственного проживания. А если и приобретаютза границей, то в основном с инвестиционными целями, для вложения средств. На такие покупки пришлось около 70% всех сделок, совершенных в этом году, рассказали "Российской газете" специалисты в сфере зарубежной недвижимости.

Объем трансграничных операций с недвижимостью в июле-сентябре 2016 года вырос и составил $229 млн против $193 млн кварталом ранее, свидетельствуют данные Банка России. Это больше минимального показателя, который был зафиксирован в 1-м квартале кризисного 2009 года - $178 млн. Но не так много, если сравнивать с пиком 4-го квартала 2013 года, когда россияне приобрели за границей недвижимость на фантастическую сумму в $676 млн.

Как полагают эксперты, объем операций с зарубежной недвижимостью покажет рост и в 4-м квартале т.г., хотя итоги года будут скромнее 2015 года.

По словам директора по зарубежной недвижимости московского офиса Knight Frank Марины Кузьминой, в этом году зафиксировано небольшое восстановление рынка. "Стало больше не только запросов, но и количество реальных сделок с заграничной недвижимостью выросло на 15-20%", - сказала она, отметив, однако, что средний бюджет покупки стал заметно меньше. "Сейчас, если говорить о европейской недвижимости, это примерно 3 млн евро. Раньше было в пределах 4,5-5 млн".

Достаточно активен спрос россиян на квартиры и дома на Кипре. "Там действует программа по получению гражданства Евросоюза через инвестиции в недвижимость. Плюс входной порог был в ноябре снижен с 2,5 млн до 2 млн евро. Это сделало Кипр еще привлекательнее для иностранцев, желающих вложить деньги в недвижимость", - поясняет М.Кузьмина. Традиционно приходят запросы и совершаются сделки по приобретению квадратных метров в Лондоне, на Лазурном берегу, в Италии, Испании. За последнее время резко увеличилось количество запросов, хотя пока без реальных сделок, на недвижимость в США. В частности, в Нью Йорке и в Майами. Специалисты связывают это с результатами выборов в этой стране.

Кроме того, растет популярность на квадратные метры в ОАЭ и Черногории. А вот интерес к Болгарии и особенно Турции падает. "Видимо, Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются как альтернатива Турции, а Черногория - Болгарии. И там, и там бюджеты для покупки даже небольшой студии будут несколько выше, но и отдача от приобретения будет выше: в ОАЭ можно получать хороший доход от сдачи в аренду, в Черногории теперь можно получить вид на жительство при любой покупке", - говорит гендиректор Distant Property Наталья Завалишина.

М.Кузьмина отмечает , что за последние годы спрос россиян сместился в сторону коммерческой и высокодоходной недвижимости. , констатирует Марина Кузьмина. Если раньше, продав квартиру, доставшуюся в наследство от бабушки и добавив сбережений, наши люди, не работая в "Газпроме", могли позволить себе покупку "евро дачи" исключительно для собственных нужд, то теперь недвижимость за границей приобретают для заработка. Преимущественно те, у кого на руках, несмотря на кризис, есть определенный капитал.

Они покупают не только жилье, способное принести доход, но и коммерческие объекты. К примеру, гостиничные апартаменты, отели. "Сейчас зарубежные метры рассматривается как некие доходные активы, с помощью которых можно диверсифицировать свой портфель, то есть, следуя популярному совету, разложить "яйца по разным корзинам" и получать ежегодный доход в валюте от сдачи этих объектов, - уточняет М.Кузьмина. - Доля сделок с зарубежной недвижимостью, которую россияне приобретают для себя в качестве "дачного варианта" или для постоянного проживания, в этом году составила лишь 30%".