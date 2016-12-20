Проверки бизнеса стоят экономике 0,2% ВВП

20 декабря. FINMARKET.RU - Ежегодносъедают в России не менее 0,2%. К такому выводу пришли в Институте проблем правоприменения, где при участии ЦСР проанализировали влияние плановых проверок на экономические показатели свыше 100 000 предприятий в течение трех лет, пишут "Ведомости". Выяснилось, что проверка фирмы среднего размера сокращает ее прибыль на 6,2%. Но наибольшийпри прочих равных проверка наносит малому бизнесу: в год проверки прибыль малого предприятия может снизиться уже на 13,3%. Речь в данном случае идет исключительно о плановых проверках, отмечают авторы исследования: данные о потенциально более разрушительных внеплановых проверках просто недоступны для анализа.

Анализ также позволил выявить связи между типом проверяющего ведомства и размером падения доходности проверяемых. По предварительной оценке, наиболее пагубно влияют наРоспотребнадзор и Россельхознадзор. Это первая попытка измерения ущерба, который наносит национальной экономике разнообразная контрольно-надзорная деятельность государственных органов, говорит сотрудник института и один из авторов доклада Владимир Кудрявцев, которого цитируют "Ведомости". По его словам, результат следует признать приблизительным, так как уточнить масштабы ущерба не представляется возможным. Единый реестр проверок, который ведет Генеральная прокуратура, так и не стал эффективным инструментом учета и анализа проверочной деятельности: во-первых, он неполон (по данным самой Генпрокуратуры, в январе 2015 г. – декабре 2016 г. было около 4 млн проверок, тогда как в реестре за год зафиксировано всего 398 000); во вторых, из-за отсутствия единого стандарта ввода данных они часто не могут быть использованы. Но без понимания того, что происходит, невозможно проведение умной контрольно-надзорной политики, подчеркивает Кудрявцев.

Руководитель аналитического центра «Деловой России» Анастасия Алехнович говорит, что, по данным опроса предпринимателей, который был организован институтом бизнес-омбудсмена, проверок проводится намного больше, чем насчитали Генпрокуратура и Министерство экономического развития, – не 2 млн, а около 9 млн в год.