Работодателям зачтут страховые платежи за досрочников

20 декабря. FINMARKET.RU - Минтруд впервые оценил выпадающие поступления в Пенсионный фонд в случае реформирования программ досрочного негосударственного пенсионного обеспечения для сотрудников, занятых на вредных производствах. В перспективе трех лет речь идет о десятках миллиардов рублей. На эти средства претендуют негосударственные пенсионные фонды, которые заинтересованы в ускорении реформы, пишет "Коммерсантъ". Однако, по оценке участников отрасли, на взрывной рост отчислений по таким программам с учетом скромных льгот пока рассчитывать не приходится.

Проект поправок к Налоговому кодексу, оказавшийся в распоряжении "Ъ", касающийся льгот по уплате страховых платежей работодателями, которые формируют программы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения (ДНПО) для сотрудников, занятых на вредных производствах, на минувшей неделе получили для ознакомления члены Национальной ассоциации НПФ (НАПФ). Проект подготовил Минтруд с учетом предложений и замечаний Пенсионного фонда России (ПФР), Банка России, Минфина, Минэкономики, РСПП и НАПФ. При этом в пояснительной записке к проекту впервые очерчены масштабы программ ДНПО, которые в результате могут быть реализованы в негосударственных пенсионных фондах. По документу выпадающие доходы ПФР составят 7 млрд руб. в 2017 году, 14,8 млрд руб. в 2018 году и 23,7 млрд руб. в 2019 году. Таким образом, Минтруд продолжил начатое четыре года назад реформирование пенсионного обеспечения сотрудников вредных производств (см. "Ъ" от 30 июля 2012 года и от 6 июня 2014 года).

Сейчас специальных программ ДНПО в НПФ нет, хотя в рамках действующих программ НПО негосударственные пенсии формируются для 5,2 млн клиентов. Общий объем пенсионных резервов в фондах превышает 1 трлн руб., причем сформированы они в основном за счет взносов работодателей.

Разработчики проекта рассчитывают, что льготы работодателям приведут к взрывному росту числа участников таких программ. Как следует из пояснительной записки, в 2017 году в системе ДНПО будет 400 тыс. человек, в 2018 году их число должно вырасти вдвое — до 780 тыс., а к 2019 году составить 1,14 млн человек.

В развитии ДНПО заинтересованы крупные промышленные холдинги и госкорпорации, уже реализующие корпоративные пенсионные программы в НПФ.

Впрочем, по оценке участников отрасли, с учетом описанных в проекте льгот для масштабного роста ДНПО предпосылок пока нет, пишет "Ъ".