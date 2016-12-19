До 2018 года в моногорода будет инвестировано 170 млрд руб.

19 декабря. FINMARKET.RU - До 2018 года в российскиебудет инвестировано 170 млрд руб., в них должно появиться 230 тысяч новых рабочих мест. При этом 18 городов должны уйти от монозависимости и превратиться в муниципалитеты с устойчивой экономикой.

Эти цифры наглядно демонстрируют, что программа комплексного развития моногородов стала самой амбициозной из 11 утвержденных правительством программ, сообщила руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева, выступая в Общественной палате на "круглом столе", посвященном комплексному развитию моногородов. И.Макиева уверена, что миссия выполнима, пишет "Российская газета"

Так, "Фонд развития моногородов", который существует уже 2 года, сконцентрировал свои усилия на развитии инфраструктуры и инвестиционной деятельности. По словам гендиректора фонда Ильи Кривогова, сегодня финансируется уже 20 проектов в 20-ти моногородах и еще 10 проектов находятся в разработке.

Консалтинговое бюро "Стрелка" является партнером федеральной программы развития моногородов "5 шагов благоустройства повседневности". Смысл программы прост: преобразить все, что ассоциируется с депрессией и скукой. Впервые программу обкатали в Череповце, а к весне 2017 года она должна быть запущена и в других моногородах, сообщил партнер КБ "Стрелка" Алексей Муратов. Причем, как рассказала "РГ" И.Макиева, необязательно в каждом моногороде должно быть реализовано строго пять мероприятий по благоустройству территории.

Программа благоустройства городов начинает приобретать и финансовые очертания. На парламентских чтениях в Госдуме министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил о том, что из федерального бюджета будет выделено 20 млрд руб.; 70% этих средств направят на благоустройство дворовых территорий, оставшиеся 30% - на благоустройство знаковых для муниципалитетов объектов. Еще полмиллиарда будет выделено на устройство парковых зон. Министр заверил, что средства придут в регионы уже в марте 2017 года, поэтому власти моногородов, рассчитывающие получить субсидии, к этому времени должны определиться с перечнем объектов и уровнем софинансирования. Главное условие при выполнении программ благоустройства - вовлечение жителей как в разработку и согласование проектов, так и в их реализацию.