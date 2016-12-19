На окончательный выход из ЕС у Лондона может уйти 20 лет

19 декабря. FINMARKET.RU - На состоявшемся саммите ЕС в Брюсселе лидеры 27 стран–членов вновь отказались от неформальных обсужденийс премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Главу британского кабинета даже не позвали на традиционный ужин, где, как сообщают СМИ, в ее отсутствие лидеры ЕС все-таки обсудили предстоящий "развод" Брюсселя с Лондоном. Как рассказали "Известиям" британские политики, правительство до сих пор не имеет плана выхода из союза из-за большого количества разногласий. Кроме того, даже многие из некогда активных сторонников Brexit сейчас стараются не торопить события, затягивая начало переговоров с Брюсселем. При этом, по их оценкам, на окончательное разрешение всех споров между Британией и ЕС и стабилизацию отношений может уйти целых 20 лет.

Лейборист Дэвид Мартин, европарламентарий от Великобритании с 1999 года, рассказал газете, что хотя люди и в Королевстве, и в Европе требуют от Мэй конкретных шагов, она не может удовлетворить их запросы, ведь плана по Brexit до сих пор не существует даже в предварительном виде. Промедление кабинета негативно влияет на экономику страны, а британский фунт продолжает свое падение.

"Сейчас в самом разгаре борьба за то, чтобы парламенту разрешили обсудить условия, на которых будет осуществляться выход из ЕС. Некоторые считают, что развод с Брюсселем должен быть полным, а Британии следует покинуть общий рынок. Такой безумный сценарий станет катастрофой для нашей экономики. Я считаю, что мы должны сохранить максимально близкие отношения с ЕС, остаться в европейской экономической зоне или заключить специальное соглашение с Брюсселем — как у Швейцарии. При этом надо понимать, что Евросоюз не позволит Великобритании оставить за собой все самые «вкусные» преимущества от членства, поэтому любые реформы должны сейчас согласовываться с нашими партнерами в Европе", — заявил "Известиям" Д.Мартин.

По его словам, начать конструктивную работу над будущими отношениями с ЕС Великобритания сможет только после запуска премьером 50-й статьи Лиссабонского договора (статья регламентирует процедуру выхода из ЕС), а сам процесс окончательного устранения всех последствий и урегулирования споров может затянуться на 20 лет.

Между тем теневой министр по международной торговле, теневой министр по изменению климата Барри Гардинер подтвердил в беседе с "Известиями", что консервативное правительство до сих пор не приготовилось к выходу из Евросоюза. Кроме того, в политическом истеблишменте страны налицо серьезный раскол по вопросу об условиях Brexit. Правое крыло кабинета выступает за полный разрыв с единым рынком и таможенным союзом ЕС, за запрет свободного передвижения, отмену возможности обращаться в Европейский суд. А левое крыло считает, что такой сценарий нанесет непоправимый ущерб британскому бизнесу, который сейчас работает в Европе на общих условиях, без нормативных и регистрационных барьеров.

Европарламентарий от Партии независимости Соединенного Королевства Маргарет Паркер в беседе с "Известиями" отметила, что многие из выступавших за Brexit — как среди простых британцев, так и среди политиков — осознали риски, которые таит в себе выход страны из ЕС. Из-за этого процесс запуска 50-й статьи и затягивается, однако к концу марта 2017 года премьер-министр все-таки начнет официальные переговоры с Брюсселем, полагает европарламентарий.