Закупочные цены на пшеницу падают из-за укрепления рубля

19 декабря. FINMARKET.RU - Закупочныена российскую пшеницу четвертого класса в глубоководных портах за неделю снизились с 11,1-11,3 тыс. руб. до 10,4-10,6 тыс. руб. за тонну, что заставило участников рынка готовиться к будущему обвалу, рассказал "Коммерсанту" директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. Похожие данные — падение с 11,3 тыс. руб. до 10,6 тыс. руб. за тонну пшеницы с протеином 12,5% — приводит и замдиректора департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский. В малых портах падение цен было еще заметнее — с 10 тыс. до 8,9 тыс. руб. за тонну, добавляет он. В то же время из-за снижения цен предложение зерна в портах сократилось на 60-70%, так как аграрии не готовы продавать по текущим ценам, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Основные причины — продолжающееся укрепление рубля и растущая конкуренция на фоне выхода на мировой рынок Аргентины и Австралии, поясняет И.Павенский. "Спрос на российскую пшеницу в целом остается вялым",— подтверждаетА.Сизов.

В декабре 2016 годаэкспортирует около 3 млн тонн пшеницы против 3,8 млн тонн годом ранее, поскольку этой зимой мешают штормы в портах, поясняет Игорь Павенский. В центре "Совэкон" объем экспорта пшеницы за декабрь этого года оценивают в 2,35-2,45 млн тонн. Всего с начала сезона Россия экспортировала около 20 млн тонн пшеницы, что на 1,5 тонн меньше, чем в июле--декабре 2015 года, оценил И.Павенский. На порты приходится около 44,5% отгрузок: 8,9 млн тонн против 9,6 млн тонн в прошлом сезоне, добавляет он.

Средние цены на зерновые в европейской части России на минувшей неделе преимущественно снижались, рассказывает Андрей Сизов. Обвал закупочных цен на российскую пшеницу может привести в дальнейшем к их падению и на внутреннем рынке примерно на схожие величины — на 0,7-1,1 тыс. руб. за тонну, прогнозирует Игорь Павенский. "Причины все те же: медленная приемка в портах, связанная со штормовой погодой и замерзанием ростовского порта, и крепкий рубль, курс которого к доллару США на прошлой неделе поднялся до 60,5 руб.",— рассказывает А.Сизов.

Экспортные цены на российскую пшеницу (FOB) при этом стагнируют, сохраняясь на уровне $182 за тонну, рассказывает Игорь Павенский. Такую же оценку дают в "Совэкон". "Снижать цены экспортеры позволить себе не могут из-за высоких внутренних цен",— поясняет И.Павенский. При этом, рассуждает он, появились предварительные опасения, что морозы и недостаточный уровень снежного покрова на юге страны могут повредить озимые. "Если такая ситуация сохранится до января 2017 года, это может привести к росту экспортных котировок",— предполагает аналитик "Русагротранса".

В этом году в России было собрано около 117 млн тонн зерна, включая 72 млн тонн пшеницы, это рекордный показатель с 1978 года, говорил на минувшей неделе глава Минсельхоза Александр Ткачев. Экспорт зерна в этом сезоне министерство прогнозирует на уровне 35 млн тонн, пшеницы — 28 млн тонн.