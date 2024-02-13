Рубль, возможно, останется около 91 руб./$1 во вторник - SberCIB

Курс валютной пары доллар/рубль, возможно, останется около 91 руб./$1 по итогам торговой сессии вторника, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль немного ослаб в понедельник, до 91,3 руб./$1, но волатильность была незначительной. Торговые обороты на спотовом рынке Мосбиржи существенно сократились. Возможно, и во вторник активность на валютном рынке будет низкой, и рубль останется около 91 руб./$1", - пишут аналитики инвестбанка.

Баррель Brent незначительно подешевел во вторник, до $82. Рынок нефти получил неоднозначные геополитические сигналы: Иран обсудил с лидерами ХАМАС перспективы освобождения заложников, а Израиль нанес удары по городу Рафах на юге сектора Газа. Во вторник утром нефть торгуется чуть выше $82 за баррель, а в центре внимания будет ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти. Аналитики ожидают, что нефть будет торговаться в интервале $82-83 за баррель.

Доходности ОФЗ практически не изменились, и во вторник, по мнению экспертов SberCIB, они могут прибавить несколько базисных пунктов, как это часто бывает в день объявления параметров аукционов.

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