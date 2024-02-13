Вероятно преодоление индексом Мосбиржи отметки 3250п во вторник - ПСБ

Вероятно преодоление индексом Мосбиржи отметки 3250 пунктов во вторник, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Индекс Мосбиржи в понедельник смог показать сдержанный рост второй день подряд, в условиях постепенного улучшения настроений лучше смотрелись внутренние сектора, - пишет эксперт. - Обращаем внимание на акции сталелитейщиков, в которых второй день подряд ощущается ослабление давления продавцов: "фишки" отрасли, в первую очередь "Северсталь" и "НЛМК", уже выглядят неплохо отпадавшими и технически, да и фундаментально смотрятся достаточно перспективно для восстановления позиций. Во вторник индекс Мосбиржи может продолжить движение к осенним пикам и перейти в зону 3250-3300 пунктов при поддержке сохранения спроса на идейные бумаги "нефтянки" и акции банков во главе с "ЛУКОЙЛом" и Сбербанком. Ждем продолжения ралли в ИТ-секторе, допуская смещение покупок в отстающий VK, а также более выраженных попыток выкупить просадку в сталелитейщиках".

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