Пара рубль/доллар может протестировать отметку 92 руб./$1 в ближайшие дни - ПСБ

Пара рубль/доллар может протестировать отметку 92 руб./$1 в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Курс доллара в понедельник продолжил повышение, завершил торги на максимумах с самого начала января, у отметки 91,3 руб./$1, - напоминает эксперт. - Юань подорожал к рублю ощутимо меньше в условиях длинных выходных в КНР и реализации со стороны ЦБ. Ослабление рубля происходило при резком сокращении торговой активности в ключевых парах, отражающей крайне невысокую активность экспортеров и спекулятивных участников, сдерживаемых в том числе и неоднозначным внешним фоном".

По мнению Локтюхова, техническая картина по паре доллар-рубль, удержавшейся в понедельник выше 200-дневной средней, указывает на пространство развития роста американской валюты. В условиях сохранения пониженного предложения валюты со стороны экспортеров, несмотря на комфортные ценовые уровни на рынке нефти, доллар может протестировать отметку 92 руб./$1 уже сегодня-завтра, полагает эксперт. Целевым диапазоном на вторник выступает коридор 90,8-92,2 руб./$1, отмечает стратег банка.

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