Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- Новый год по лунному календарю, биржи Китая и Гонконга закрыты;

- отчет по рынку труда Великобритании за декабрь (10:00 МСК);

- индекс экономических настроений инвесторов ZEW по Германии за февраль (13:00 МСК);

- встреча министров финансов еврозоны (13:00 МСК);

- ежемесячный отчет ОПЕК (15:00 МСК);

- индекс потребительских цен США в январе (16:30 МСК);

- квартальные результаты Coca-Cola, Airbnb, Moody''s, AIG;

- на Мосбирже начнутся торги акциями "Диасофт".

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