Условия для понижения ставки ЦБ РФ появятся только в апреле-июне - SberCIB

Условия для понижения ключевой ставки ЦБ РФ появятся только в апреле-июне, полагает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

По мнению эксперта, Банк России в эту пятницу, 16 февраля, сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Скорее всего, ЦБ пока не будет давать сигналов о возможном снижении ставки на ближайших заседаниях. "Это связано с тем, что ещё рано говорить об устойчивом замедлении инфляции, поскольку в декабре-январе темпы роста цен снизились во многом из-за разовых и временных факторов, - отмечает Рапохин. - Эффекты от повышения ключевой ставки начали проявляться, но прошло недостаточно времени, чтобы они заметно повлияли на экономику. В частности, ЦБ все еще указывает в своих материалах на то, что платежеспособный спрос превышает предложение товаров и услуг. Тем не менее рост потребительских расходов замедляется, "охлаждается" рынок кредитования (прежде всего потребительского), стабилизировался курс рубля".

Аналитик инвестбанка по-прежнему считает, что у Банка России появится возможность перейти к снижению ставки только в апреле-июне. К концу года она может снизиться до 11%. Однако эксперт допускает, что снижение до такого уровня может занять и более продолжительное время.

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