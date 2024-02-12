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12 февраля 2024 года 17:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ON Semiconductor с целью $95,5
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ON Semiconductor Corp. с целью $95,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,19%, стоп-приказ: $74,4, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, факторы роста акций компании - позитивная динамика валовой прибыли, восстановление автомобильной промышленности и большой объем свободных средств для потенциального обратного выкупа акций. "С технической точки зрения котировки акций преодолели февральский уровень сопротивления, сформировав сигнал к развитию восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $74,4 риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск 2,29". - указывают в "Финаме". ON Semiconductor Corporation - американская компания, которая является производителем полупроводников и базируется в Скоттсдейле, штат Аризона. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ON/SEMICONDUCTOR-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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