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12 февраля 2024 года 16:28
ЦБР на ближайшем заседании сохранит ставку на текущем уровне 16% - Совкомбанк
Банк России на ближайшем заседании 16 февраля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 16% годовых, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Эксперт банка отмечает, что в последние месяцы инфляция начала замедляться, но всё ещё находится на уровнях, которые значимо превышают целевые 4%. Поэтому ЦБ, вероятно, продолжит удерживать текущую высокую ставку 16%, пока не будет уверен в устойчивом снижении инфляции и инфляционных ожиданий. "Годовая инфляция в декабре снизилась до 7,4% с 7,5% в ноябре, но всё ещё значимо выше целевых 4%. По итогам января инфляция, по нашим оценкам, снизилась до 7,3%Ю - указывает Васильев. - Глава Банка России на декабрьском заседании говорила, что "пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется". То есть ЦБ начнёт снижать ключевую ставку, когда инфляция и инфляционные ожидания будут устойчиво снижаться". Текущие темпы месячной инфляции с сезонной коррекцией в пересчете на год (SAAR), на которые ориентируется Банк России при принятии решений по ключевой ставке, по оценке ЦБ, в декабре составили 6,5%. Таким образом, инфляция хотя и замедлилась в декабре до 6,5% с 10,2% в ноябре и 9,4% в октябре, но остаётся на уровне существенно выше целевых 4%, констатирует аналитик Совкомбанка. "Мы полагаем, что Банк России приступит к снижению ключевой ставки, когда средний за последние три месяца прирост цен (SAAR) будет около 4%, а инфляционные ожидания населения и бизнеса будут снижаться - прогнозирует Васильев. - Мы ожидаем, что темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы продолжат замедляться благодаря стабильному курсу рубля и жёстким денежно-кредитным условиям". Основным фактором повышенного роста потребительских цен сейчас остаётся сильный внутренний спрос". Росту потребительских цен, на взгляд эксперта, способствуют дефицит кадров на рынке труда и рост зарплат, который опережает производительность труда. Рынок труда остаётся крайне напряженным. Так, безработица, по данным Росстата, в декабре составила 3% и находится недалеко от исторического минимума в 2,9%. Аналитик Совкомбанка не ожидает улучшений на рынке труда в ближайшие кварталы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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