"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Etalon с целью 110 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Etalon Group с целью 110 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22%, стоп-приказ: 80 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что в январе 2024 года объем продаж недвижимости Etalon Group достиг рекордных 51,1 тыс. квадратных метров, увеличившись по сравнению с предыдущим годом в 2,7 раза. Объем продаж также увеличился в 3,9 раза в денежном выражении, составив 12,5 млрд руб. Генеральный директор компании Геннадий Щербина объяснил высокие результаты в начале года региональной диверсификацией, разнообразием предложений жилья и комплексными программами государственного ипотечного субсидирования.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде, отталкиваясь от уровня поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 80 руб. риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,97", - указывают в "Финаме".

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