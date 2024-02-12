Тенденция к незначительному росту котировок золота пока сохраняется - "Финам"

Тенденция к незначительному росту котировок золота пока сохраняется, считает аналитик "Финама" Николай Дудченко.

"Цена золота в пятницу снизилась почти на 0,5% и закрылась на отметке $2024,16 за унцию, - напоминает эксперт. - На текущий момент торговля ведется на уровне $2025,75 за унцию. Рынок находится в контанго. Причина слабости актива, по всей видимости, заключается в снижении ожиданий рынка относительно "посадки" экономики. Высказываются даже мнения, что рецессии в США в принципе уже удалось избежать. На снижение рисков рецессии обращает внимание и WGC в одном из своих обзоров. Между тем, эксперты обращают внимание на возможный рост спроса на золото в дни празднования Китайского нового года, а WGC ждут праймериз в США в марте, что может также стать позитивным фактором для цены. Что ж, посмотрим, но пока на наш взгляд эти факторы не очень сильные для разгона цены. Более сильными скорее являются всё те же геополитические причины, которые никуда не исчезли".

По оценке аналитика инвесткомпании, технически ситуация продолжает оставаться всё той же - небольшая консолидация с большей тенденцией к росту цены. Поддержка для золота остается на $2020 и на более сильном уровне - $2010 за унцию, указывает Дудченко.

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