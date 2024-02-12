"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям PayPal Holdings с целевой ценой $82,60 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 47,2%, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"PayPal в своем последнем годовом отчете продемонстрировала очень сильные показатели, которые оказались выше прогнозов, - отмечает аналитик Никита Степанов. - Однако на конференц-звонке с инвесторами менеджмент заявил, что по итогам 2024 года финансовый результат компании будет примерно на том же уровне. Это огорчило инвесторов. Менеджмент объяснил, что изменения, которые активно внедряются в компанию, требуют времени для получения ожидаемого эффекта, однако эти слова были проигнорированы рынком. Между тем PayPal остается очень недооцененной в сравнении со своими аналогами и историческими мультипликаторами, поэтому мы позитивно смотрим на акции компании".

PayPal - крупный игрок в сфере цифровых платежей. Компания известна своими цифровыми кошельками PayPal и Venmo, а также активно развивается в сегменте платежных решений для бизнеса.

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