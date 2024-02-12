ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка с целевой ценой 331 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в обзоре банка.

"Сбер заработал в январе 115 млрд руб. (+5% к январю 2023 года). Сохранились высокий прирост чистого процентного дохода в годовом выражении (+22%) и опердохода (+28%), - отмечают эксперты. - Кредитование продолжает замедляться на фоне высоких ставок и низкой деловой активности в январе из-за длинных праздников. Учитывая, что январь сезонно самый слабый месяц по выдаче кредитов и прибыли, мы пока сохраняем прогноз по прибыли банка на 2024 год в размере 1,4-1,5 трлн рублей, как и рекомендацию "покупать". Краткосрочно по-прежнему видим потенциал роста котировок акций Сбера до 290 рублей и сохраняем эти бумаги в модельном портфеле".

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