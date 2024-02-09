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09 февраля 2024 года 19:01
Вероятный торговый диапазон для пары доллар/рубль на следующей неделе - 89-92 руб./$1 - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для пары доллар/рубль на следующей неделе составит 89-92 руб./$1, для пары евро/рубль - 96,5-99 руб./EUR1, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Мировые резервные валюты в пятницу на Мосбирже пребывают в смятении, показывая неуверенную динамику снижения по отношению к рублю, - отмечает эксперт. - На наш взгляд, вышедшие на этой неделе сильные данные по росту российского ВВП за 2023 год на 3,6%, то есть лучше ожиданий, создали положительный фон для рубля. Кроме того, Банк России объявил о том, что объём сбережений россиян в банках в китайском юане впервые в истории обогнал долю сбережений в долларе, но при этом доля депозитов в долларах и юанях остаётся очень незначительной по отношению к доле вкладов в рублях. Новость о том, что Минфин РФ возобновил с 7 февраля покупку валюты в ФНБ по бюджетному правилу, на наш взгляд, уже отыграна рынком, тем более, что объём покупок в 3,7 млрд рублей выглядит сравнительно небольшим". Президент России Владимир Путин заявил в интервью, что доля доллара США в международных расчётах России сократилась и в настоящее время составляет всего 13%, напоминает Мильчакова. Также на рубль оказывает позитивное влияние возобновление роста цен на нефть Brent, которая снова превысила $81 за баррель. "Возможно, валютный рынок уже ожидает, что ЦБ РФ на следующей неделе сохранит ключевую ставку на уровне 16%, приостановив дальнейшее ужесточение монетарной политики, - допускает аналитик инвесткомпании. - По нашему прогнозу, в ближайшую неделю доллар может колебаться в интервале 89-92 руб./$1, евро - в коридоре 96,5-99 руб./EUR1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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