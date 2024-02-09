Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций НОВАТЭКа на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков банка Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева.

"НОВАТЭК" представил финансовые показатели за 2023 год по МСФО и сообщил о рекомендации совета директоров по дивидендам за 2П23 в размере 44,1 руб/акцию (доходность - 3%), что немного ниже консенсус-прогноза рынка в 50 руб./акцию, - отмечают эксперты. - Выручка в 2П23 увеличилась на 13% до 729 млрд рублей, а EBITDA c учетом СП - на 14% до 474 млрд рублей. Мы ожидали более сильной динамики, но, возможно, не в полной мере учли эффект от проводимых в 3К23 ремонтов на проекте "Ямал СПГ", сказавшихся на объеме производства СПГ. Последним торговым днем с финальными дивидендами за 2П23 должно стать 25 марта".

Аналитики считают новость о более низком, чем ожидалось, размере дивидендов незначительно негативной для котировок ввиду небольшой дивидендной доходности, тогда как рынок, на взгляд Бахтина и Мордовцева, должен уделять больше внимания новостям о сроках первой отгрузки с проекта "Арктик СПГ 2".

"Полагаем, что компания придерживается практики выплаты 50% скорректированной чистой прибыли. Ожидаем скорого запуска проекта "Арктик СПГ 2", выполнения компанией сформулированной стратегии по развитию СПГ-мощностей к 2030 году и сохраняем рейтинг "покупать" по акциям "НОВАТЭКа", - резюмируют стратеги инвестбанка.

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