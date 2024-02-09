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09 февраля 2024 года 17:34
Инвестбанк "Синара" подтверждает осторожную оценку перспектив цены акций Норникеля
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает осторожную оценку перспектив цены акций "Норильского никеля" и не видит существенного потенциала роста котировок с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина. "Норникель" представил финансовые результаты за 2П23 по МСФО, которые не преподнесли рынку сюрпризов. Основные показатели остались на уровне 1П23; EBITDA выросла на 4% п/п до $3512 млн и превысила на 3% наш прогноз и на 6% - консенсус-оценку. FCF составил $1339 млн (на уровне 1П23), а чистый долг снизился на 11% п/п до $8 млрд. Компании удалось реализовать весь объем производства 2023 года, а также часть металла, накопленного в 2022 году, что привело к снижению чистого оборотного капитала до $3,1 млрд", - отмечает эксперт. Из позитивных моментов Смолин отметил, что "Норникель" скорректировал прогноз по капзатратам на этот год с $3,6 млрд до $3,0-3,2 млрд, в основном из-за ослабления рубля. "Как и ожидалось, менеджмент не представил ориентиров по размеру итоговых дивидендов за 2023 год, - указывает аналитик банка. - По нашему мнению, они могут составить около 300 руб/акцию (2%-ная дивдоходность). Скорее всего, заседание совета директоров по вопросу выплаты пройдет в марте-апреле. Ранее компания дала негативный прогноз по производству металлов в 2024 году; его сокращение в совокупности с падением цен на никель и палладий может привести в этом году к снижению прибылей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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