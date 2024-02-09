Цены на нефть могут закрепиться в диапазоне $80-85/барр. на следующей неделе - ПСБ

Цены на нефть могут закрепиться в диапазоне $80-85 за баррель Brent на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Цены на нефть Brent в течение недели росли, но основное ралли было в четверг, когда вышли новости об отказе Израиля прекратить столкновение с ХАМАС, - отмечают аналитики. - Также отметим вышедшие ранее данные по запасам в США, которые хоть и оказались выше ожиданий, но общие значения остаются ниже среднего уровня за последние 5 лет. С точки зрения экономики США, настроения инвесторов достаточно позитивные: статистика не вызывает беспокойства, есть тенденция к тому, что ФРС будет снижать долларовые ставки. На следующей неделе в фокусе отраслевые отчеты и прогнозы от МЭА и ОПЕК. Полагаем, что оценки по балансу могут быть улучшены, что поддержит цены на нефть. С учетом сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, неплохих ожиданий по балансу и в целом крепкого сантимента относительно экономик США и Китая (по последней с учетом стимулов), считаем, что цены на нефть Brent в перспективе следующей недели попробуют закрепиться в зоне $80-85/барр.".

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