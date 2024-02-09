"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $115

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $98,35, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что эмоциональные распродажи, вызванные предыдущим отчетом компании, завершились. Сейчас рынок постепенно закладывает в цену ожидания следующего отчета. Эксперты допускают, что план компании по сокращению издержек, предложенный ранее, может показать результаты уже в следующем отчете.

"С технической точки зрения после отчетности резкое снижение истощается и может перейти в восходящую тенденцию. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $98,35 риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07", - указывают в "Финаме".

Nike - американская транснациональная компания, которая специализируется на производстве спортивной одежды и обуви.

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