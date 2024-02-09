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09 февраля 2024 года 15:51
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил рынку показатели по РПБУ за первый месяц 2024 года .На фоне роста процентной ставки и охлаждения рынка кредитования происходит замедление темпов прироста всех показателей Сбера, - пишут аналитики. - Несмотря на это, банк работает над сдерживанием роста расходов, чтобы показать сопоставимый с прошлым годом результат. В случае сохранения эффективности бизнеса в течение всего 2024 года есть шанс на получение аналогичного объема прибыли по году и выплату более высоких дивидендов. Мы ожидаем данные за февраль 2024 года, которые будут показательными. В нашем базовом сценарии мы ждем аналогичного показателя чистой прибыли Сбера по-прежнему входят в наш модельный портфель и, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательным для долгосрочного инвестора". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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