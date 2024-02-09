Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Сбербанк представил рынку показатели по РПБУ за первый месяц 2024 года .На фоне роста процентной ставки и охлаждения рынка кредитования происходит замедление темпов прироста всех показателей Сбера, - пишут аналитики. - Несмотря на это, банк работает над сдерживанием роста расходов, чтобы показать сопоставимый с прошлым годом результат. В случае сохранения эффективности бизнеса в течение всего 2024 года есть шанс на получение аналогичного объема прибыли по году и выплату более высоких дивидендов. Мы ожидаем данные за февраль 2024 года, которые будут показательными. В нашем базовом сценарии мы ждем аналогичного показателя чистой прибыли Сбера по-прежнему входят в наш модельный портфель и, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательным для долгосрочного инвестора".

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