"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций Henderson с целевой ценой 810 руб. за штуку, что составляет потенциал роста 32% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Выручка Henderson в январе выросла на 32% г/г, согласно предварительным данным, -отмечает аналитик Мария Суханова. - Сильный рост выручки превысил ожидания и совсем немного замедлился относительно 2023 года. (+35%). Акции торгуются с P/E 2024п 8х - привлекательно при среднегодовом прогнозируемом росте прибыли в 30% в 2024-25гг, ожиданиях дивидендов с доходностью 7% на 12 месяцев. У нас позитивный взгляд на бумагу на горизонте года".

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