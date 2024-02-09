"Финам" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг бумаг Сбербанка на уровне "покупать" с целевыми ценами 311,5 руб. для обыкновенных акций и 305,3 руб. для "префов", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Сбер представил результаты деятельности по РСБУ за январь. Чистая прибыль составила 115,1 млрд руб., увеличившись на 4,6% г/г, при рентабельности капитала (ROE) на уровне 20,7%. Опубликованная отчетность Сбера выглядит позитивно. Она подтверждает наши ожидания, что благодаря своему положению в секторе и эффективной бизнес-модели ведущий кредитор страны продолжит демонстрировать положительную динамику выручки и прибыли в нынешнем году, несмотря на замедление кредитования из-за высоких ставок и ужесточению регулирования розничного сегмента. Инвесторы положительно отреагировали на отчетность Сбера, акции банка сегодня умеренно прибавляют в цене, несмотря на общее снижение рынка", - пишет аналитик Игорь Додонов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.