.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 февраля 2024 года 12:54
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Vertex Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью на уровне $ 487,7 за штуку, что соответствует потенциалу роста 16,4%, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "После рассмотрения отчетности за четвертый квартал и 2023 год мы сохраняем рейтинг "покупать" по акциям Vertex Pharmaceuticals, - пишет аналитик Зарина Саидова. - Доходность акций Vertex за последние 12 месяцев достигает 36%, что в полной мере соответствует нашим ожиданиям - весь год бумага находилась в нашем покрытии в числе топовых идей. На наш взгляд, в цену акций Vertex Pharmaceuticals все еще не заложен весь масштаб научных прорывов компании и потенциал наращивания выручки и прибыли за счет целого ряда новых препаратов, находящихся на стадии испытаний и имеющих высокие шансы дойти до коммерциализации. Квартальные и годовые финансовые результаты нас не разочаровали, а прогнозы на 2024-2025гг выглядят более чем конструктивно. Vertex все еще недооценена с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 16,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)". Vertex Pharmaceuticals - американская биотехнологическая компания, которая специализируется на препаратах для лечения муковисцидоза. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-VERTEX-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
09 февраля 2024 года 18:50
Индекс Мосбиржи продолжит движение к отметке 3300 пунктов на следующей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи на уходящей неделе продолжил восходящую динамику и вплотную приблизился к годовым пикам. На предстоящей неделе российский рынок акций продолжит движение к... читать дальше
.09 февраля 2024 года 18:36
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "НОВАТЭКа" на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков банка Кирилла Бахтина и Василия Мордовцева. "НОВАТЭК" представил финансовые показатели за 2023 год по МСФО и сообщил о рекомендации совета директоров по дивидендам за 2П23 в... читать дальше
.09 февраля 2024 года 18:07
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Apple Inc. с целевой ценой $197 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 4,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы бизнеса Apple, - пишет... читать дальше
.09 февраля 2024 года 17:34
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает осторожную оценку перспектив цены акций "Норильского никеля" и не видит существенного потенциала роста котировок с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Смолина. "Норникель" представил финансовые результаты за 2П23 по МСФО, которые не... читать дальше
.09 февраля 2024 года 16:58
Цены на нефть могут закрепиться в диапазоне $80-85 за баррель Brent на следующей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Цены на нефть Brent в течение недели росли, но основное ралли было в четверг, когда вышли новости об отказе Израиля прекратить столкновение с ХАМАС, - отмечают... читать дальше
.09 февраля 2024 года 16:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $115 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $98,35, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что эмоциональные... читать дальше
.09 февраля 2024 года 15:51
Акции Сбербанка остаются привлекательными для долгосрочных инвестиций, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Сбербанк представил рынку показатели по РПБУ за первый месяц 2024 года .На фоне роста процентной ставки и охлаждения рынка кредитования происходит замедление темпов... читать дальше
.09 февраля 2024 года 15:18
"Финам" сохраняет рейтинг акций Amgen на уровне "покупать" с целевой ценой $269,5 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 8,6% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. "Amgen в целом неплохо отчиталась за четвертый квартал, но в годовом... читать дальше
.09 февраля 2024 года 14:41
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций Henderson с целевой ценой 810 руб. за штуку, что составляет потенциал роста 32% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Выручка Henderson в январе выросла на 32% г/г, согласно предварительным данным,... читать дальше
.09 февраля 2024 года 13:40
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7619 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 5,7%, стоп-приказ: 7084 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что повышенные... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.