Целевой ориентир для цены акции Транснефти после сплита - 1875-1920 руб. до конца 2024г - ПСБ

Целевым ориентиром для цены акции "Транснефти" после сплита выступает диапазон 1875-1920 руб. до конца 2024 года, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"14 февраля - последний день торгов привилегированными акциями "Транснефти" (с учётом Т+1). Торги возобновятся 21 февраля. Для держателей бумаг дробление и изменение цены произойдёт автоматически. Коэффициент сплита 100 к 1. Это значит, что 1 акция "Транснефти" теперь будет стоить 1600 руб., а не 160 тыс. руб. Бумаги станут доступны широкому кругу частных инвесторов, и таким образом акционерная стоимость "Транснефти" может вырасти", - указывают аналитики.

По мнению экспертов банка, у "Транснефти" устойчивая к валютным колебаниям бизнес-модель компании за счёт получения выручки в рублях, которая зависит от индексации тарифов (в 2024 году +7,2%).

"Финансовое состояние компании хорошее, долговая нагрузка низкая, долг представлен в основном длинными кредитами, а потребностей в кратном росте инвестпрограммы нет, - отмечают стратеги ПСБ. - . Мы включили "префы" "Транснефти" в список топовых бумаг на 2024 год в том числе из-за дивдоходности: по итогам 2023 года ждём 13% при выплате 50% чистой прибыли. Риск невыплаты минимален, т.к. 100% обыкновенных акций принадлежит государству. Целевой ориентир цены акции после сплита до конца 2024 года: 1875-1920 руб.".

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