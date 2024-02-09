Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций PayPal до $68

Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций PayPal Holdings до $68 за штуку с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой.

"Выручка и прибыль PayPal Holdings (PYPL) за четвертый квартал 2023 года оказались выше консенсуса благодаря активности покупателей в предпраздничный сезон шопинга, - отмечает эксперт. - Однако позитивные результаты были во многом нивелированы слабым гайденсом руководства на 2024 год, предполагающим, в частности, стагнацию чистой прибыли на уровне 2023-го. Мы позитивно оцениваем результаты PayPal и планы внедрения новых продуктов на базе ИИ с консолидацией сервисов в единую экосистему. Реализация этой стратегии позволит компании скорректировать расходы в дополнение к сокращению затрат на поддержание штата сотрудников".

Однако в платежном сегменте и в растущем направлении платежей BNPL эмитент, на взгляд аналитика, сталкивается с обострением конкуренции и замедлением роста прибыли от более маржинальных брендовых продуктов. Эксперт прогнозирует продолжение этого тренда в среднесрочной перспективе при слабой динамике чистой прибыли в текущем году.

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