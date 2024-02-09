Вероятно боковое движение котировок ОФЗ в пятницу - ПСБ

Сигнал ЦБ по ставке остается нейтральным, что способствует дальнейшему боковому движению котировок ОФЗ в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Доходности ОФЗ продолжают плавно увеличиваться - по индексу RGBI доходность в четверг прибавила 2 б.п., достигнув 12,24%; с начала недели +4 б.п., - констатирует эксперт. - Несмотря на хороший спрос на аукционах Минфина, на вторичный рынок его не хватает. Кроме того, ЦБ накануне недели тишины перед заседанием по-прежнему не дает направленного сигнала по ключевой ставке. Так, вчера заявил зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что ставка будет снижаться в 2024г, однако сроки зависят от развития ситуации и пока инфляционные ожидания высоки. В результате по итогам заседания регулятора через неделю ждем сохранения ставки на текущем уровне при сохранении нейтрального сигнала по дальнейшей политике, что не сможет дать позитивный импульс для котировок ОФЗ с фиксированной ставкой".

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