.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ЦБ РФ сохранит жесткую монетарную политику в течение всего 2024г - Альфа-банк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
09 февраля 2024 года 09:30
ЦБ РФ сохранит жесткую монетарную политику в течение всего 2024г - Альфа-банк
ЦБ РФ сохранит жесткую монетарную политику в течение всего 2024 года с целью усиления контроля над инфляцией, считают эксперты Альфа-банка. "Быстрое восстановление экономики в 2023 году следует воспринимать как признак устойчивости, однако явно усугубилась проблема дефицита на рынке труда, - отмечается в аналитическом материале банка. - Реальные располагаемые доходы населения выросли на существенные 5,4% г/г в 2023 году; благодаря решению ЦБ РФ повысить ключевую процентную ставку до 16% регулятору удалось сохранить высокую склонность к сбережениям и обеспечить рост розничных депозитов на 23% г/г, а также обеспечить восстановление продаж новостроек. Однако рост издержек даже в условиях умеренного восстановления спроса имел инфляционные последствия - в результате инфляция превышала цель в 4,0% четвертый год подряд. В связи с этим мы полагаем, что ЦБ РФ сохранит жесткую монетарную политику в течение всего 2024 года с тем, чтобы стабилизировать инфляционные ожидания и взять под контроль инфляцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
09 февраля 2024 года 11:56
"Возможно падение котировок акций "Норникеля" до 13-14 тыс. рублей на фоне слабой ожидаемой динамики финансовых показателей компании в текущем году, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Василия Данилова. "На фоне более низких цен реализации выручка "Норникеля" во 2П23... читать дальше
.09 февраля 2024 года 11:34
Целевым ориентиром для цены акции "Транснефти" после сплита выступает диапазон 1875-1920 руб. до конца 2024 года, говорится в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "14 февраля - последний день торгов привилегированными акциями "Транснефти" (с учётом Т+1). Торги возобновятся 21 февраля. Для держателей бумаг... читать дальше
.09 февраля 2024 года 11:13
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций PayPal Holdings до $68 за штуку с сохранением рекомендации "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алины Попцовой. "Выручка и прибыль PayPal Holdings (PYPL) за четвертый квартал 2023 года оказались выше консенсуса благодаря... читать дальше
.09 февраля 2024 года 10:06
Снижение индекса Мосбиржи в пятницу может продолжиться, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Индекс Мосбиржи в четверг прервал свой рост, опустившись в итоге к отметке 3230 пунктов. Объемы торгов впервые с 16 августа прошлого года превысили 100 млрд руб. Волна фиксаций... читать дальше
.09 февраля 2024 года 10:01
Фондовые индексы США в четверг слабо выросли, S&P 500 не дотянул до отметки 5000 пунктов. Азиатские фондовые индексы растут, кроме индекса Гонконга. Цены на нефть опускаются после подъема на 3% накануне, Brent - $81,4 за баррель. читать дальше
.09 февраля 2024 года 09:48
Сигнал ЦБ по ставке остается нейтральным, что способствует дальнейшему боковому движению котировок ОФЗ в пятницу, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Доходности ОФЗ продолжают плавно увеличиваться - по индексу RGBI доходность в... читать дальше
.09 февраля 2024 года 09:11
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты, биржи Гонконга закрываются раньше обычного; - окончательный индекс потребительских цен Германии за январь (10:00... читать дальше
.08 февраля 2024 года 19:01
"Финам" повысил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 7631 руб. до 8395 руб. за бумагу, сохранив при этом рекомендацию на уровне "покупать", отмечается в комментарии инвесткомпании. Потенциал роста с текущих уровней составляет 15,6% на горизонте года (с учетом дивидендов 32%). "На фоне действий ОПЕК+ и... читать дальше
.08 февраля 2024 года 18:24
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную цену акций "ММК" с 58 руб. до 72 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии. Потенциал роста оставляет более 25% на горизонте 12 месяцев. С середины декабря 2023 года акции "ММК" выросли на 16% в преддверии отчета за... читать дальше
.08 февраля 2024 года 17:58
Диапазон пары юань/рубль может составить 12,75-13 руб. к концу текущего года, прогнозирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Эксперт полагает, что с одной стороны максимальную поддержку в паре со всеми валютами рубль получит в первом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.