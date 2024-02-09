Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- Новый год по лунному календарю, биржи Китая закрыты, биржи Гонконга закрываются раньше обычного;

- окончательный индекс потребительских цен Германии за январь (10:00 МСК);

- финансовые результаты "Норникеля" за 4-й кв. 2023 года по МСФО;

- финансовые результаты Сбербанка за январь 2024 года по РПБУ;

- финансовые результаты "Аэрофлота" за 2023 год по РСБУ;

- совет директоров "Новатэка" даст рекомендацию по дивидендам за 2023 год;

- квартальные результаты PepsiCo Inc.

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