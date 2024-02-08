"Финам" повысил целевую цену акций ЛУКОЙЛа до 8395 руб

"Финам" повысил целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" с 7631 руб. до 8395 руб. за бумагу, сохранив при этом рекомендацию на уровне "покупать", отмечается в комментарии инвесткомпании.

Потенциал роста с текущих уровней составляет 15,6% на горизонте года (с учетом дивидендов 32%).

"На фоне действий ОПЕК+ и ряда прочих факторов мировые цены на нефть закрепились в комфортном для отрасли диапазоне $75-85 за баррель, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - При этом рубль остается слабым, а дисконт на сорт Urals составляет около $13-15 за баррель, на фоне чего рублевые цены на нефть находятся на повышенном по историческим меркам уровне. Благоприятная рыночная конъюнктура трансформируется в рост дивидендов "ЛУКОЙЛа". По нашим оценкам, дивидендная доходность нефтяника на горизонте 12 месяцев может составить 16,4%, что является высоким по меркам рынка и сектора значением".

"ЛУКОЙЛ" - вторая по объемам добычи и капитализации нефтяная компания в РФ, уступающая по этим параметрам лишь "Роснефти".

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