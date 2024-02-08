Диапазон пары юань/рубль может составить 12,75-13 руб. к концу текущего года - "Велес Капитал"

Диапазон пары юань/рубль может составить 12,75-13 руб. к концу текущего года, прогнозирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Эксперт полагает, что с одной стороны максимальную поддержку в паре со всеми валютами рубль получит в первом квартале и до конца года несколько отступит с занятых позиций. С другой стороны, от более заметного ослабления рубль будет ограничивать ситуация с торговым балансом: здесь можно ожидать некоторого улучшения по экспорту и сокращения импорта под влиянием жесткой ДКП ЦБ. В результате ожидается лишь незначительное ослабление рубля к юаню с текущих отметок, при этом в среднем в течение года диапазон движения может быть шире и составлять 12,0-13,0 руб.

"Доля юаня в различных сегментах российского финансового рынка и внешней торговли в целом продолжает увеличиваться, однако в силу объективных причин этот рост постепенно замедляется, - подчеркивает Кравченко. - При этом, например, на внебиржевом валютном рынке лидерство по-прежнему удерживает доллар. Несмотря на использование юаня в качестве альтернативы на фоне геополитических рисков в "токсичных" валютах, существенным ограничением в данном направлении для российского рынка остается узкий круг юаневых инструментов для размещения активов российских банков".

Для частных инвесторов инструментарий соответственно также ограничен, считает эксперт. Однако тем ажиотажнее спрос на новые инструменты на рынке. Так, недавно компания "Русал" разместила облигации на 1 млрд юаней, напоминает Кравченко. Изначальный объем размещения был увеличен вдвое на фоне повышенного спроса на бумаги. Облигации были доступны в том числе и физическим лицам. По мнению стратега "Велес Капитала", можно ожидать, что новые юаневые выпуски крупных корпоративных эмитентов будут появляться хоть и не столь часто, но привлекать при этом все больший интерес физических лиц.

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