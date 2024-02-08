S&P 500 готовится взять высоту 5000 пунктов - Freedom Finance Global

S&P 500 готовится взять высоту 5000 пунктов на предстоящих торгах, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Михаила Парамонова.

Амплитуда колебаний котировок акций США, по мнению эксперта, может расшириться в начале торгов четверга в связи с макроэкономическими релизами и в середине - на фоне результатов аукциона по размещению казначейских облигаций. Парамонов предполагает среднюю внутридневную волатильность при нейтральном балансе рисков. Фьючерсы показывают слабовыраженную динамику, на внешних фондовых площадках преобладает рост. Аналитик ориентируется на диапазон 4970-5015 пунктов по S&P 500 (от -0,5% до +0,4% относительно уровня закрытия предыдущей сессии).

"С технической точки зрения S&P 500 вышел из узкого двухдневного диапазона и протестировал отметку 5000 пунктов. Индикатор RSI продолжает формирование дивергенции и вновь зашел в зону перекупленности. Также мы держим в фокусе внимания все еще недостаточную широту ралли (market''s breadth). Тем не менее "быки" сохраняют преимущество, и в краткосрочной перспективе инерционный рост может продолжиться. Точка разворота настроений, на наш взгляд, остается на уровне 4840 пунктов: пока S&P 500 торгуется выше этого уровня, любые просадки будут кратковременными", - пишет стратег инвесткомпании.

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