Тенденция к ослаблению рубля пока сохраняется - Россельхозбанк

Тенденция к ослаблению рубля, усилившаяся на прошлой неделе, пока сохраняется, хотя и стала за последние два дня менее выраженной, отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

По мнению эксперта, весомым фактором стало ожидаемое снижение чистых продаж со стороны Центрального Банка до 8,1 млрд руб. в день (что более чем вдвое ниже объемов продаж в январе) в результате планируемых Минфином операций по покупке валюты и золота в рамках бюджетного правила в феврале. Фетисов считает, что данный фактор во многом уже в котировках и на текущих уровнях обоснованно ожидать некоторого замедления роста пары RUB/USD и CNY/RUB.

"Нефтяные котировки на внешних площадках сохраняют "олимпийское спокойствие" несмотря на ближневосточные геополитические риски и, скорее всего, останутся в ближайшей перспективе в комфортном для рубля диапазоне, - отмечает стратег банка. - Офшорный юань относительно стабилен к доллару без попыток снижения ниже отметки 7,20 CNY/USD. Похоже, что недавний рост индекса доллара (DXY) после заседания ФРС был компенсирован анонсированными китайским регулятором мерами по поддержке финансового рынка. Мы ожидаем, что до конца периода празднования китайского нового года юань сохранит стабильность к доллару в диапазоне 7,17-7,20. Краткосрочный прогноз по паре RUB/USD - превалирующий диапазон для пары доллар/рубль - 91-92 руб/$1, в паре рубль/юань - 12,60-12,77".

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