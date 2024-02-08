"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PepsiCo с целью $190

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PepsiCo Inc. с целью $190 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: $160, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет в пятницу, 9 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $28,38 млрд и прибыли на акцию в $1,72. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, то рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа бумага торгуется в рамках растущего канала. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $160 риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,62", - отмечают эксперты "Финама".

PepsiCo Inc. - американская транснациональная корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других пищевых продуктов.

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