"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку перспектив цены акций "М.Видео", сохраняя целевую цену на уровне 160 руб. за бумагу, что предполагает потенциал падения на 20% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"М.Видео-Эльдорадо" в среду раскрыла операционные результаты за 4К23, - пишет аналитик Мария Суханова. - Компания показала хороший рост с низкой базы. Оборот (GMV) в 4К23 увеличился на 43% г/г, быстрее чем в 3К23 (+40%), фактически восстановившись до уровня 4К21 с небольшим увеличением. Показатель EBITDA в 2023 году составил более 21 млрд руб., благодаря чему соотношение Чистый долг/EBITDA снизилось до менее 3.5х на конец 2023 года. Компания ждет дальнейшего снижения соотношения Чистый долг/EBITDA в 2024 году. Однако мы сохраняем негативный взгляд на акции "М.Видео-Эльдорадо" - считаем, что рыночная оценка не до конца учитывает стратегические и кредитные риски компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.