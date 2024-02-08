"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 17000 руб

"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции "Норильского никеля" с целью 17000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 6,74%, стоп-приказ: 15450 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики напоминают, что в декабре 2023 года акционеры компании "Норникель" одобрили проведение сплита акций компании в соотношении 100 к 1. Кроме того, акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года в размере 915,33 руб. на акцию. 9 февраля компания представит финансовые результаты по МСФО за 2023 год, по мнению экспертов, возможен спекулятивный рост в случае публикации положительных данных.

"С технической точки зрения цена консолидировалась около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 15 450 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,26", - указывают в "Финаме".

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